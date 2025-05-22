¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÉðÅÄ¿¿°ì¤¬22Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉðÅÄ¤Ï¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ­¤¬Â³¤¯¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÀ²È¤ò¼èºà¤·¡¢¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¡Ö¡ÊÇÀ²È¤Î¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ë¥Ò¥ó¥È¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÀ¯ºö¤òÀ¯¼£¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬°ì¤Ä¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤òÈãÈ½¤·¡¢¿·¤¿¤ËÇÀÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº½°±¡µÄ°÷¤Ë¡ÖÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤À¯ºö¤ò¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÉðÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥³¥á¤Ã¤Æ¤ª¤¤