¥¿¥ì¥ó¥È¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê40¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö1ÉÃ¤â¥à¥À¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤½÷¡×¡£¼ãÄÐ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª²ñ·×¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ø¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡Øºî¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ