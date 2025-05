今回ご紹介するのはおきまささんがニコニコ動画に投稿した『「BOW AND ARROW」箏三重奏【メダリスト】』です。 投稿者メッセージ(動画説明文より)引用----お久しぶりでございます。TVアニメ「メダリスト」のオープニング主題歌「BOW AND ARROW」を箏三重奏に編曲しました。---- 投稿者のおきまささんが今回「箏」の三重奏で演奏するのはアニメ「メダリスト」のOP曲『BOW AND ARROW』。ポップでアップテン