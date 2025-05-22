Photo: Daisuke Ishizaka 5·î¤ËÆþ¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤è¤¤¤èÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ªº£Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥Õ¥§¥¹¤Ë¹Ô¤¯·×²è¤òÎ©¤Æ»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Ô¤­¤¿¤¤¥Õ¥§¥¹¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Â­¤¬¿­¤Ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¥Õ¥§¥¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢