¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/22¡ÛÀ¼Í¥¤ÎÎÐÀî¸÷¡¢Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÏ¯ÆÉ·à READING WORLD ¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦µ­²±°ä»º ÉñÄá¤Ø¤ÎÀ¸´Ô ¡ØÌóÂ«¤ÎÄÃº²²Î¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡Ù¡×¤¬¡¢8·î2Æü¤«¤é4Æü¤Þ¤ÇÉñÄá»ÔÁí¹çÊ¸²½²ñ´Û¡ÊµþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡£2024Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÏ¯ÆÉ·à READING WORLD ¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦µ­²±°ä»º ÉñÄá¤Ø¤ÎÀ¸´Ô¡ØÌóÂ«¤Î²Ì¤Æ¡Ù¡×¤ËÂ³¤¯¡¢Âè2²óÌÜ¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢Ï£Ëá¤µ¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¢¡ÎÐÀî