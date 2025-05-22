David Shepardson[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤é¤¬£²£±Æü¡¢Ï·µà²½¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¹Ò¶õ´ÉÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶áÂå²½¤Î¤¿¤á¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÍ½»»¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë½ñ´Ê¤òµÄ²ñ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¡Ê£Æ£Á£Á¡Ë¤Î´ÉÀ©ÌÖ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹Ç¯ÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î¥Ë¥¢¥ß¥¹¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢£±·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñÌ±