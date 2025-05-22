¥á¥Ã¥È¥¬¥é¤Ç¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ö»á¡á£µÆü/Mike Coppola/MG25/Getty Images for The Met Museum/Vogue¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ö»á¤¬¡¢À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£Æ±»á¤È¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ö»á¤Î¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È£é£ï¤È¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤Î¹çÊ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ³Æ»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹çÊ»µ¬ÌÏ¤Ï¤ª¤è¤½£¶£µ²¯¥É