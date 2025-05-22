FRUITS ZIPPER¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤¬¡¢¡ØViVi¡Ù7¡¢8·î¹çÊ»¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¡È¥¢¥ï¡¼¥É¥³¥¹¥á¡É´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«¤»¤ë¾Ð´é¤òÉõ°õ¡ÄÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿FRUITS ZIPPER¡È¥¢¥ï¡¼¥É¥³¥¹¥á¡É¤ÏÈ¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±»ï¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á´ë²è¡£3¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·ºî¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÏÃÂê¤Î²½¾ÑÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¥ë¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¡¢¶á¤¯¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¢¥ï¡¼¥É¥³¥¹¥á¤¬µ¤¤Ë