¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢6·î8Æü¸á¸å7»þ¤«¤é3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§¥Ð¥È¥ë¡ÙÂè6ÃÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤â¡¼¤ê¡¼Î¨¤¤¤ëºÇ¶¯¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·³ÃÄÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¾§ÎÏ¼«Ëý¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢20¿Í£±ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¹ç¾§¡É¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë²Î¤ÎÃÄÂÎ¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡¢MC¤ÏDAIGO¡¢¾¾°æÎèÆà¡¢¿Ê¹Ô¤Ï°ËÆ£Íø¿Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢µÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¿³ºº°÷¤Ï¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¡¢¿·ºÊÀ»»Ò¡¢