¥«¥Ê¥À¤òË¬ÌäÃæ¤Î²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È2²óÌÜ¤Î²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Î°ÙÂØ¿å½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆ£ºâÌ³Áê¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ÙÂØ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡¢Àè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÁ°²ó¤âº£²ó¤â²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤Î³ÎÇ§¤Î¾å¤Ç¡¢°ÙÂØ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤ËµÄÏÀ¤ò¤ª¸ß¤¤¿¼¤á¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢