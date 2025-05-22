UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°·è¾¡¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë0-1¤ÇÇÔËÌ¡£»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿42Ê¬¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤Ø¤Î·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ØDaily Mail¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥Ú¡¦¥Þ¥¿¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤Î±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤¬¥ë¡¼¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥Ê¥Ê¤¬ÃÆ¤­¤­¤ì¤º¥´¡¼¥ë¤Ø¤È²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£Âç°ìÈÖ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤Ë¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î