ボーイズグループENHYPENが新曲『Bad Desire(With or Without You)』でカムバックする。【写真】ENHYPEN、新ALで"ホラーゲームの主人公"に⁉5月22日、ENHYPENはグループの公式SNSを通じて6thミニアルバム『DESIRE:UNLEASH』のトラックリストを公開した。これによると、新アルバムにはタイトル曲『Bad Desire(With or Without You)』をはじめ、『Flashover』『Outside』『Loose』『Helium』『Too Close』など、計8曲が収