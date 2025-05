コンセプトは『Life is an Adventure』5月21日、トヨタのクロスオーバーSUV『RAV4』が6代目にフルモデルチェンジされ、世界初公開された。チーフエンジニアの太長根嘉紀(ふとながね・よしのり)氏の話を織り交ぜながら、新型RAV4の概要を紹介していこう。【画像】世界初公開!6代目となった新型トヨタRAV4をたっぷりと全200枚1994年に初代が登場したRAV4の車名は『Robust Accurate Vehicle with 4 Wheel Drive(SUVらしい力強さ