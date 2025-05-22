¥É¥ì¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï7·î4Æü¡¢¡ÖTruffleBAKERY(¥È¥ê¥å¥Õ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼)¡×¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇÂç¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖTruffleBAKERYÆîÈ¬¥ö³Ù¡×(¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡¦¥«¥Õ¥§)¤ÎÂè1´ü»ÜÀß¤ò¡¢»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£TruffleBAKERYÆîÈ¬¥ö³Ù¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡û³«È¯µòÅÀ¤òÅìµþ¤«¤éÆîÈ¬¥ö³Ù¤ØTruffleBAKERY¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀìÌç¿©ºà¤«¤é¡¢¡Ö¾®ÇþÊ´¡×¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ó¤ÎºàÎÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÇºà¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥óºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¼¡¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥ó