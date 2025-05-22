·ë¹½¥ª¥È¥¯¤Ê¤È¤­¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡ª¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¾è¤ê·Ñ¤®¤Ç²¤½£¡×¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤¬2025Ç¯7·î¤è¤ê¡¢´ØÀ¾¡Á¥À¥Ê¥óÀþ¤òºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆ±¼Ò¤ÏÀ®ÅÄ¡¢±©ÅÄ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î5¤Ä¤Î¹ñÆâ¶õ¹Á¤«¤é¥Ï¥Î¥¤¤ª¤è¤Ó¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Ë±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢À®ÅÄ¡Á¥À¥Ê¥óÀþ¤â±¿¹Ò¡£º£²ó¤Î´ØÀ¾¡Á¥À¥Ê¥óÀþ¤Î³«Àß¤Ë¤è¤ê¡¢2¹ñ´Ö¤ò·ë¤ÖºÇÂç¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õµ¡¡Ê²èÁü¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ