¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£²£²Æü¸áÁ°£±£±»þ¸½ºß¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥Æ¥¤¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥¢¥Þ¥Æ¥¤¤Ï¹â¤¤¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£²Æü¤Ë£²£µÇ¯£³·î´üÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ£²£¶¡¥£¶¡óÁý¤Î£²²¯£³£¹£°£°Ëü±ß¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£Â³¤¯£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÆ±Íø±×¤âÁ°´üÈæ£°¡¥£´¡óÁý¤Î£²²¯£´£°£°£°Ëü±ß¤ÈÁý±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹âÉÊ¼Á¤Î¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë