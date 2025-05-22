¤³¤Îµ­»ö¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ÎÃ´Åö¤ÎÊý¤ËÀ§ÈóÆÉ¤ó¤ÇÄº¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££µ¡¥¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¡ÖÄ¬ÌÜ¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤í ¨¡ »ëºÂ¤òÊÑ¤¨¤ÆÌ¤Íè¤òÆÉ¤àÎÏ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ë¸½¾ì¤ÎºÙÉô¤òÂª¤¨¤ë¡ÖÃî¤ÎÌÜ¡×¡¢Á´ÂÎÁü¤òÐíâ×¤¹¤ë¡ÖÄ»¤ÎÌÜ¡× ¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£ ¤â¤¦°ì¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Öµû¤ÎÌÜ¡×¡£¤³¤ì¤Ï»Ô¾ì¤È¤¤¤¦¡ÈÎ®¤ì¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¡ÈÄ¬ÌÜ¡É¤òÆÉ¤à»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»þ´Ö¼´¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã