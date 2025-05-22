Image: Anthony via X ´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¥ì¥Ù¥ë¤«¤â¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤â¤¤¤¨¤ëSamsung¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¤ÎGalaxy Z¥·¥ê¡¼¥º¡£¤ª¤½¤é¤¯2¡Á3¥«·î¸å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÂÎ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¾¯¤·Âç¤­¤¯¤Ê¤ë¡©Samsung¤¬¤³¤Î²ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëGalaxy Z Fold7¤Ï¡¢Ã¼Ëö¤ò³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Î¸ü¤ß¤¬3.9mm¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È¤·¤Æ¤ÏÂç