¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢È±¿§¤ò½ä¤Ã¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¡£ËÜÍè¤Î¥°¥ì¡¼¥Ø¥¢¤ËÌá¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò°ÂÅÈ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯4·î¤«¤é¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæÈÇ¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È&¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬´ÆÆÄ¡õ½Ð±é¤·¤¿2005Ç¯¤Î±Ç²èÈÇ¤òÉñÂæ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ïº£²ó¡¢±Ç²èÈÇ¤Ç¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¹¥È¥é¥¶¡¼¥ó¤¬±é¤¸¤¿¼Âºß¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦R¡¦¥Þ¥í¡¼¤ò±é¤¸