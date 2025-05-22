5·î20Æü¡¢²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤¬2024Ç¯12·î¤Ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¡ÊÃæÅùÅÙ¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌó1000¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×yH2¡×¤Î3¿Í²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¶¶¤¬ºòÇ¯¤Î²Æ¤´¤í¤«¤éÆ±¤¸È¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç²Î»ì¤òËº¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï·ÚÅÙ¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÃæÄøÅÙ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£À¤´Ö