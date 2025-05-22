¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£FANTASTICS»Ë¾å²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ª FANTASTICS¤¬¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØFANTASTICS LIVE TOUR 2025 ¡ÈBUTTERFLY EFFECT¡É -FLY WITH YOU-¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢9·î6Æü¤ÎÊ¡°æ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ8ÅÔ»Ô18¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤¹¤Ç¤ËFANTASTICS¤Ï¡¢7·î19Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñ&#12540