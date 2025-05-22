¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Ï5·î21Æü¡¢iBank¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥é¥Ü¡×¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖNISA¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº(2025Ç¯3·î¼Â»Ü)¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯3·î10Æü¡Á3·î24Æü¡¢ZÀ¤Âå(19¡Á27ºÐ)¡¢YÀ¤Âå(28ºÐ¡Á43ºÐ)¡¢XÀ¤Âå(44¡Á59ºÐ)9,072Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ûNISA¡¢Á´À¤Âå¤ÇÇ§ÃÎÅÙ9³äÄ¶NISA¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¤ÂåÊÌ¤Ë1Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤äÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿ZÀ¤Âå¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢Á´À¤Âå¤Ç9³ä