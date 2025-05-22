µ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤­21Æü¤ÏÁ´¹ñ¤Çº£Ç¯ºÇÂ¿¤Î216ÃÏÅÀ¤Ç¿¿²ÆÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÌîºÚÇÀ²È¤Ç¤Ï½ë¤µ¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ë²Ö¤¬ºé¤­¡¢¼ý³Ï¤¬10Ê¬¤Î1¤Ë·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë±«¤ÈÌÔ½ë¤¬Æ±Æü¤ËÈ¯À¸21Æü¤Ï¡¢¶å½£¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¡¢ËÜ½£¤Ç¤Ï2025Ç¯½é¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬µ­Ï¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Îµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¤¢¤ÎÌîºÚ¤Ë¤â°ÛÊÑ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾®»³ÇÀ±à¡¦¾®»³»°º´ÃË¤µ¤ó¡§¤³¤ó