LINE NEXT Corp.¤Ï2025Ç¯5·î14Æü¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥È¥¤¥º(BROWN TOYS)¡×¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¥È¥¤¥º¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥È¥¤¥º¡×¤Ï¡¢IPX¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íµ¤IP¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥ó¥Õ¥ì¥ó¥º(LINE FRIENDS)¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ôÉ´¼ïÎà¤â¤¢¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤í¤¤¡¢½¸¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»É·ã¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£¤ª¤â¤Á¤ã¸¦µæ½ê¡¦¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼