£±£µÆü¡¢±¿¹Ô³«»Ï¤·¤¿ËÌµþ¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¼óÅÔ¥ß¥ó¥¹¥¯¤ò·ë¤ÖÃæ²¤ÈÉÎó¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ5·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¤È²¤½£¤ò·ë¤Ö¹ñºÝÄê´ü²ßÊªÎó¼Ö¡ÖÃæ²¤ÈÉÎó¡×¤Î4·î¤Î±¿¹ÔËÜ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ9¡óÁý¤Î1792ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Îó¼Ö¤Ï¸½ºß¡¢²¤½£26¥«¹ñ¤Î229ÅÔ»Ô¤ËÏ©Àþ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¡Á4·î¤Î±¿¹ÔËÜ¿ô¤Ï6042ËÜ¡¢²ßÊªÍ¢Á÷ÎÌ¤Ï62Ëü7ÀéTEU¡ÊÉ¸½à¥³¥ó¥Æ¥Ê´¹»»¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¤¬20Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤ÎÍû