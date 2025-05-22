Tetsushi Kajimoto¡ÎÅìµþ£²£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £µ·î¤Î¥í¥¤¥¿¡¼´ë¶ÈÄ´ºº¤Çº£´ü¤ÎÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Î´ë¶È¤¬£±£´£°¨¡£±£´£µ±ßÌ¤Ëþ¤È²óÅú¡¢£±£´£µ±ß¡¼£±£µ£°±ßÌ¤Ëþ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£·³ä¶¯¤Î´ë¶È¤¬£±¥É¥ë¡á£±£´£°±ßÂæ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ë¥É¥ë¡¿±ßÁê¾ìµÞÊÑ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£·£¸¡ó¤Î´ë¶È¤¬¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï£µ·î£·Æü¡½£±£¶Æü¡£Ä´ººÉ¼È¯Á÷´ë¶È¤Ï£µ£°£´¼Ò¡¢²óÅú¼Ò¿ô¤Ï£²£²