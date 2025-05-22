Tetsushi Kajimoto¡ÎÅìµþ£²£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £µ·î¤Î¥í¥¤¥¿¡¼´ë¶ÈÄ´ºº¤ÇÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂç¤¤¤Ë¡×¤È¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡×¤ò¹ç¤ï¤»£µ³ä°Ê¾å¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¡£´ØÀÇ¤ÎµÕÉ÷²¼¤Ç¤â£¸³äÄ¶¤Î´ë¶È¤¬ÄÂ¾å¤²¤òÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢£¶³ä°Ê¾å¤¬Æü¶ä¤ËÍø¾å¤²¤ÎÄä»ß¤òµá¤á¤¿¡£Ä´ºº¤Ï£µ·î£·Æü¡½£±£¶Æü¡£Ä´ººÉ¼È¯Á÷´ë¶È¤Ï£µ£°£´¼Ò¡¢²óÅú¼Ò¿ô¤Ï£²£²£´¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£µ£´¡ó¤Ï¡Ö