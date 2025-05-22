ÊÆ±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥­¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÆ®ÉÂ¤Î¤¿¤á2020Ç¯¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ê63¡Ë¤¬¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥Éüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Apple TV¡Ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥å¥ê¥ó¥­¥ó¥°¡§Çº¤á¤ë¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±ºî¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤¬µ¤Æñ¤·¤¤¥»¥é¥Ô¥¹¥ÈÌò