¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°·è¾¡¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò1-0¤Ç²¼¤·¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®Àï¤ÎÍ¾±¤¤Ï»î¹ç¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤È¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í¤ÎÎ¾¼Ô¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤òµ¯¤³¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ØtalkSPORT¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤Ï»î¹çÃæ¤«¤éÎ¾¼Ô¤Î·ã¤·¤¤¤ä¤ê¹ç¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¶õÃæÀï¤äÀÜ¿¨¤Î¾ìÌÌ¤Ç´öÅÙ¤â²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥º¥à¥¹¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¥í¥á¥í¤¬´é