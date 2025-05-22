Bhargav Acharya[¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯ £²£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Åý·×¶É¤¬£²£±ÆüÈ¯É½¤·¤¿£´·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡ËÁ°Ç¯Èæ¾å¾ºÎ¨¤Ï£²¡¥£¸¡ó¤È¡¢£³·î¤Î£²¡¥£·¡ó¤«¤é¤ä¤ä²ÃÂ®¤·¤¿¡£¿©ÉÊ²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÌÜÉ¸¥ì¥ó¥¸¡Ê£³¨¡£¶¡ó¡Ë¤Ï²¼²ó¤Ã¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Ï²£¤Ð¤¤¤Î£²¡¥£·¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Á°·îÈæ¤Ç¤Ï£°¡¥£³¡ó¾å¾º¡¢£³·î¤Ï£°¡¥£´¡ó¾å¾º¤À¤Ã¤¿¡£¿©ÉÊ¤È¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ²Á³Ê¤¬Á°Ç¯Èæ£´¡¥