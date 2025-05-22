£¶·î¤Ë¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¡¢£µ·î¤ÎÏ¢Àï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡£¤½¤Î°ìÈ¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿17Æü¤ÎFCÅìµþÀï¤Ï£³¡Ý£²¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¡£Ãæ£³Æü¤Ç21Æü¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤ÏÁ°²ó¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò£¶¿ÍÊÑ¹¹¡££´¡Á£µ·î¤Ë¤«¤±¤Æ£µÏ¢¾¡¤·¤¿»þ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÇÄê¤¬¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÈèÏ«¤äµ¤¾Ý¾ò·ï¡¢£¶·î¤ÎÂçÉñÂæ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥¿¥Õ¤ÊÆüÄø¤Ç¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç