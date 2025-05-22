Takaya Yamaguchi¡Î¥Ð¥ó¥Õ¡Ê²Ã¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¿½£¡Ë¡¿Åìµþ£²£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤Ï£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤Ë¥Ù¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤ÈºÆ²ñÃÌ¤·¡¢ÊÆËÇ°×ÀÖ»ú²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ¬¤º¤·¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Î¥Ð¥ó¥Õ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼çÍ×£·¥«¹ñ¡Ê£Ç£·¡ËºâÌ³Áê¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¤Î½éÆüÆ¤µÄ¸å¡¢¸½ÃÏ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö·ÐºÑ¤ä¶âÍ»»ñËÜ»Ô¾ì¤Ë