Francesco GuarascioPhuong Nguyen[¥Õ¥ó¥¤¥¨¥ó £²£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Õ¥¡¥à¡¦¥ß¥ó¡¦¥Á¥ó¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤¬£²£±Æü¡¢¥Ï¥Î¥¤¹Ù³°¤ÇÁí¹©Èñ£±£µ²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¹âµé½»Âð¤Îµ¯¹©¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»ÜÀß¤ÎÁíÌÌÀÑ¤Ï£¹£¹£°¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ç¡¢£±£¸¥Û¡¼¥ë¤Î¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹£³¤Ä¤ò´Þ¤à¡£¥È¥é¥ó¥×»á°ìÂ²¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÃÏ¸µ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤¬Àè½µ¡¢Åö¶É¤«¤é·úÀßÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£