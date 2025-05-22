½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï22Æü¡¢Âè39ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢Ä¾¸å¤ÎÆ±¶É¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Ç¤ÏÆ±²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÃæÅçÊâ¡Ê36¡Ë¤¬¡ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¡É¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ­¡äÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î¸µ¤ËÌø°æÀé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤«¤é¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¡£Àé¿Ò¤Ï¡¢¸¶¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤¬Àï»à¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¡Ê