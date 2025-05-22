¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤Øò²ù¼¼¡×(C) 2025¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤Øò²ù¼¼¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ (C) LUCKY LAND COMMUNICATIONS/½¸±Ñ¼Ò 5·î12Æü¤ËºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÌÏÍÍ¤¬Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤ËÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢5·î23Æü(¶â)¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤Øò²ù¼¼¡×¡£SNS¾å¤Ë¤Ï´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖØò²ù¼¼¡×¤Î±Ç²è²½¤¬¤¤¤«¤ËÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«±®¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­