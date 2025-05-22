Tetsushi Kajimoto¡ÎÅìµþ£²£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æâ³ÕÉÜ¤¬£²£²Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£³·îµ¡³£¼õÃíÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤ÎÀè¹Ô»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëÁ¥Çõ¡¦ÅÅÎÏ¤ò½ü¤¤¤¿Ì±¼û¤Î¼õÃí³Û¡Êµ¨ÀáÄ´À°ÃÍ¡Ë¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÁ°·îÈæ£±£³¡¥£°¡óÁý²Ã¤Î£±Ãû£°£±£°£·²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£Âç·¿¼õÃí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢¿­¤ÓÎ¨¡¢¶â³Û¤È¤â£²£°£°£¸Ç¯£±·î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¡£¤¿¤À¡¢°ì»þÅª¤Ê¼ûÍ×¤À¤È¤·¤Æ´ðÄ´È½ÃÇ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¡££³·î¤Î¼õÃí¤Ï£²¥«·îÏ¢Â³¤ÎÁý²Ã¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤Î»öÁ°Í½Â¬Ä´