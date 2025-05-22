22Æü8»þ45Ê¬¡¢TOPIXÀèÊª´ü¶á2025Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ16.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2714¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´ó¤êÉÕ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤ÎTOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍ2732.88¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï18.88¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹