¡Ú¥Ð¥ó¥Õ¶¦Æ±¡Û²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤Ï¡Ö°ú¤­Â³¤­2¹ñ´Ö¤Î½ôÌäÂê¤ò¶ÛÌ©¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò½ä¤ë°ÙÂØÊ¬Ìî¤ÎµÄÏÀ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ÖÃÇÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤Î¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£