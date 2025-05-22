ÇØÃæ¤Ë¥Û¥¨¥¶¥ë¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤Î¥ª¥Þ¥­¥¶¥ë/Brendan Barrett/Max Planck Institute of Animal Behavior via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¿¹¤ÎÃæ¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¥«¥á¥é¤¬¡¢£±É¤¤Î¥ª¥Þ¥­¥¶¥ë¤ÎÇØÃæ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¾®¤µ¤Ê»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÃ±½ã¤Ë¥ª¥Þ¥­¥¶¥ë¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¹ÔÆ°À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤Î¥¾¡¼¥¤¡¦¥´¡¼¥ë¥º¥Ü¥í»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÁÛÄê³°¤Î¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò¸«¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¤â