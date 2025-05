世界各国からダンス実力者たちが集い、国別対抗戦でワールドクラスの“ダンスクルー”を決めるダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』を、2025年5月27日(火)の夜10時より、ABEMAにて国内独占・日韓同時放送することが決定した。『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』5月27日(火)夜10時〜『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』は、韓国でメガヒットを記録した「Mnet」のダンスサバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER