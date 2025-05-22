【日本】 機械受注（3月）08:50 予想-1.6%前回4.3%（前月比) 予想-2.2%前回1.5%（前年比) 【英国】 公共部門ネット負債（4月）15:00 予想175.0億ポンド前回164.0億ポンド（公共部門ネット負債) 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30 予想45.5前回45.4（製造業PMI（購買担当者指数）) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30 予想49.2前回4