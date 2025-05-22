【モデルプレス＝2025/05/22】講談社「Kiss」にて連載され、Palcy等でも人気を集めているの漫画「世界で一番早い春」（川端志季氏）を基に、吉田美月喜と藤原樹（THE RAMPAGE）のW主演で実写化が決定。MBSドラマ特区枠で6月19日（毎週木曜24時59分〜／MBSほか）より放送がスタートする。【写真】吉田美月喜、美背中披露のドレス姿◆吉田美月喜＆藤原樹W主演「世界で一番早い春」実写化主人公の漫画家・晴田真帆。彼女には、10年前