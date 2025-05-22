JR西日本グループのJR西日本コミュニケーションズとJR西日本イノベーションズが企画し、ジェイコンテンツが開発・運営する鉄道育成ゲームアプリ『ソダテツ』の「オリジナル車両デザインコンテスト」受賞作品4点が、2025年5月19日よりJR大阪駅桜橋口の地下通路にて大型ポスターとして掲出されています。このポスターは特殊印刷技術により、見る角度で絵柄が変化する「動く鉄道アート」として楽しめます。受賞デザインが「動く大型ポ