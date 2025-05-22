松田聖子が自身のデビュー45周年を記念したベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。 ～45th Anniversary 究極オールタイムベスト～』を6月4日にリリースする。 （関連：Cocomi、母 工藤静香とそっくり2ショットが話題に「親子で激似」「やっぱり似てる...！」） 「青い珊瑚礁」や「あなたに逢いたくて ～Missing You～」「SWEET MEMORIES」といった日本音楽史