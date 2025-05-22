¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4-3¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê5·î20Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö5·î21Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆóÎÝ¤ËÁö¤ê¤³¤à½Ö´Ö5·î20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»Å³Ý¤±¤¿ÅðÎÝ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£2-3¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¦±äÄ¹10²óÎ¢¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï3ÈÖ¤Î