[5.21 J1第13節延期分 川崎F 2-2 浦和 U等々力]終了間際の劇的な同点ゴールだった。1-2で迎えた後半アディショナルタイム。途中出場の浦和レッズMF大久保智明が気を吐くゴールを決めた。MFマテウス・サヴィオの左クロスをFW長倉幹樹がヘッドで落とすと、ボールウォッチャー気味になっていた川崎フロンターレの守備陣をよそ目に、フリーになっていた大久保が左足ボレーシュート。クリーンヒットではなかったが気迫で枠内に収め