NY株式21日（NY時間13:03）（日本時間02:03） ダウ平均42312.16（-365.08-0.86%） ナスダック19175.95（+33.24+0.17%） CME日経平均先物37395（大証終比：+135+0.36%） 欧州株式21日終値 英FT100 8786.46（+5.34+0.06%） 独DAX 24122.40（+86.29+0.36%） 仏CAC40 7910.49（-31.93-0.40%） 米国債利回り 2年債 4.003（+0.032） 10年債 4.547（+0.060） 30年債 5.030（+