NY株式21日（NY時間14:03）（日本時間03:03） ダウ平均41947.35（-729.89-1.71%） ナスダック18943.88（-198.83-1.04%） CME日経平均先物37035（大証終比：-225-0.61%） 欧州株式21日終値 英FT100 8786.46（+5.34+0.06%） 独DAX 24122.40（+86.29+0.36%） 仏CAC40 7910.49（-31.93-0.40%） 米国債利回り 2年債 4.011（+0.041） 10年債 4.591（+0.104） 30年債 5.082（