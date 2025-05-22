NY株式21日（NY時間15:01）（日本時間04:01） ダウ平均41913.12（-764.12-1.79%） ナスダック18912.43（-230.28-1.20%） CME日経平均先物36995（大証終比：-265-0.72%） 欧州株式21日終値 英FT100 8786.46（+5.34+0.06%） 独DAX 24122.40（+86.29+0.36%） 仏CAC40 7910.49（-31.93-0.40%） 米国債利回り 2年債 4.013（+0.043） 10年債 4.595（+0.108） 30年債 5.088（