COMPUTEX TAIPEI 2025が開催中の台湾・台北市で、AMDが記者発表会を開催し、コンシューマ向けGPUの新モデル「Radeon RX 9060 XT」と、ワークステーション向けGPUの新モデル「Radeon AI PRO R9700」、さらにエンスージアスト向けの新世代CPU「Ryzen Threadripper 9000シリーズ」をまとめて発表した。AMDがCOMPUTEX TAIPEI 2025でプレスカンファレンスを開催。登壇したのは同社のシニアバイスプレジデント兼コンピューティング グラ